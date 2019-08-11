Сигнал из Москвы: RT выступил за признание Приднестровья

11.08.2019, Москва, Елена Острякова

Российский международный многоязычный информационный телеканал Russia Today снял фильм о Приднестровье «Путь к признанию», основная идея которого в том, что ПМР должна быть, наконец, признана мировым сообществом.

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В финале фильма звучат слова участника боевых действий в 1992 году Александра.

«Признание самостоятельности Приднестровья – это был бы, наверное, самый правильный вариант. Я не думаю, чтом ы сможем продолжить с Молдовой. Годы сделали свое. Здесь своя инфраструктура, своя власть, свои доходы, расходы, бюджеты, люди», – говорит Александр.

«Здесь надеются на то, что рано или поздно в Молдове, да и во всем мире политики научатся уважать волю народа этой небольшой республики. Увидят эту небольшую полоску земли на карте и поймут, что война и годы уже разделили Приднестровье и Молдову, что нужно строить совершенно новую жизнь, где есть Молдова и появится полноценное и независимое государство Приднестровье», – таким закадровым текстом завершается фильм.

Авторы фильма полагают, что Приднестровье уже выигрывает экономическое соревнование у преимущественно сельской Молдавии. ПМР уже поставляет продукцию в 90 стран мира.

«У нас только одно предприятие экспортирует в Италию миллион пар обуви. И многое другое. Все неплохо. На сегодняшний день у нас 37% экспорта идет в Европейский Союз. Для сравнения у нас 30% экспорта в Молдову, 20% -в Украину, 11% в Российскую Федерацию», – сказал в интервью RT президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Ранее Красносельский заявил, что Приднестровье близко к признанию мировым сообществом, в Тирасполе отвергают предложенный молдавским президентом Игорем Додоном план по возвращению ПМР под контроль Кишинева на правах участника федерации.

«За 30 лет сложилась объективная реальность: мы совсем разные. У нас разные государственные системы, разная экономика, разные банки и валюта, разный народ. Там народ молдовский, тут — приднестровский. Без национальностей. Уже де-факто существует приднестровский народ, который имеет право на свое определение», – сказал Красносельский.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нынешний президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.