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23 октября в Тирасполе состоялось Собрание народа Приднестровья против экономического давления со стороны Молдовы. По официальным данным, в нем приняли участие более 43 тысяч человек.

Колонна из представителей трудовых коллективов и общественных организаций со всей республики прошла по улице Покровской от здания театра к площади Суворова.

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В первом ряду – руководители республики. Ветераны боевых действий по защите Приднестровья надели форму, чтобы показать, что они и сегодня в строю.

Люди проводили исторические параллели: в конце 1980-х–начале 1990-х годов в Тирасполе шли массовые митинги против молдавского дискриминационного закона о языках. Сегодня Кишинев продолжает ту же политику, но уже методами экономического удушения Приднестровья.

Главная тема схода – защита от экономического грабежа и силового нажима Кишинева. Председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда отметил, что «Молдова годами обкладывает бизнес ПМР пошлинами и налогами, изымая из экономики десятки миллионов долларов».

Глава Федерации профсоюзов Приднестровья Виктор Иванченков подчеркнул, что под разными предлогами Кишинев заблокировал работу гигантов промышленности – заводов «Электромаш», «Молдавизолит», «Потенциал», «Прибор», а с 2026 года ввел нелегитимные НДС и акцизы.

«Теперь из нашей экономики молдавский режим вытягивает еще больше средств, необходимых для производства, зарплат и социальных нужд», – подчеркнул он.

Выступавшие указывали на политическую дискриминацию приднестровцев. Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Владимир Емельянов говорил о депортациях, допросах и задержаниях приднестровцев в аэропорту Кишинева. Власти РМ оказывают давление на общественников и сотрудников органов власти Приднестровья, президент РМ лишает приднестровцев молдавского гражданства.

«Молдова своими незаконными действиями пытается огородить Приднестровье колючей проволокой, создать резервацию. Но приднестровский народ имеет неотъемлемое право на жизнь, безопасность и собственную идентичность, и никакие формы давления не могут отменить это право», – заявил Емельянов.

Депутат Верховного Совета Вадим Кравчук напомнил о не расследованной до сих пор военной агрессии Молдовы 1992 года, унесшей жизни более 800 приднестровцев, и указал на попытки Кишинева переписать историю:

«Сегодня Кишинев ведет идеологическую войну, используя в качестве оружия школьные программы и учебники по «истории румын», искажая факты и навязывая детям ложные представления о фашистских военных преступниках».

Собрание приняло резолюцию, где зафиксированы требования к Кишиневу и международному сообществу:

дать возможность самостоятельно определять свое будущее жителям ПМР, которые отвергают навязывание чужой идентичности, фальсификацию истории и героизацию нацизма;

отменить акцизы и НДС, снять финансово-банковские барьеры и прекратить изъятие средств из приднестровской экономики;

прекратить дискриминацию граждан ПМР, ограничения на передвижение, допросы и политически мотивированные депортации;

дать полноценную политико-правовую оценку военной агрессии Молдовы 1992 года и установить виновных в гибели мирных жителей;

возобновить прямые переговоры по Приднестровью и разблокировать международный формат «5+2» при содействии посредников.

Кишинев нервно отреагировал на митинг, назвав его «политическим спектаклем».

По оценке политолога Андрея Сафонова, Молдова боится демонстрации единства приднестровцев.

Как сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, народный сход дает дипломатам опору для защиты интересов республики.

Президент ПМР Вадим Красносельский считает, что приднестровцев услышат все.