«Сигнал на Украину прошёл»: Как ситуация вокруг СВО видится из Запорожской области
Осознание правоты действий России в зоне СВО приходит как к жителям Украины, так и сытой Москвы.
Такое мнение председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Титенков высказал в подкасте политтехнолога Семёна Уралова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Расскажу одну историю. На Новый год ездил домой в отпуск в такой полевой форме. И меня выдёргивает из толпы стоящих в очереди людей, которые чемоданы относят на регистрацию, где я около часа бы простоял, работник «Шереметьево» и говорит: а давайте мы вас в отдельную очередь, молодой человек? Типа, для военных есть отдельная очередь.
Я говорю: «так я не военный, извините, пожалуйста, что я так одет». И показываю удостоверение – военно-гражданская администрация Запорожской области. Работник говорит: военно-гражданская, значит военный. Всё, пойдёмте. И в отдельную очередь меня.
А летом, когда я ездил на свой день рождения туда же, на меня смотрели как на козла. Реально у меня было такое ощущение, я был там в майке «Z». Было другое ощущение совершенно. В этом смысле – да, сигнал в Россию, по-моему, уже прошёл», – отметил Титенков.
«Сигнал на Украину, судя по тому, что рассказывают военные, которые общаются с пленными украинцами, похоже, тоже прошёл. Нам сейчас нужно просто продолжать делать то, что мы делаем, и оно само собой, как бы сложится. Ничего лишнего дополнительно делать не нужно. Сейчас попытаться резко изменить ситуацию – мы только сломаем историю. Пока что вроде бы всё идёт, как оно должно идти», – уверен эксперт.
По его оценке, жители Причерноморских и Приазовских регионов особенно чувствительны к обману.
«Какие преимущественные качества? Ну, во-первых, как это правильно сказать, их доброе отношение к другим людям изначально, просто сходу. Ну, вот если мы говорим про сибиряка, то я изначально холоден. В смысле, мне сначала проще в морду дать, а потом разбираться. А у южных людей сначала отнестись хорошо, а потом всё остальное. Поэтому, когда их обманывают, им особенно больно», – подытожил Титенков.
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