«Сигнал на Украину прошёл»: Как ситуация вокруг СВО видится из Запорожской области

Осознание правоты действий России в зоне СВО приходит как к жителям Украины, так и сытой Москвы.

Такое мнение председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Титенков высказал в подкасте политтехнолога Семёна Уралова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу одну историю. На Новый год ездил домой в отпуск в такой полевой форме. И меня выдёргивает из толпы стоящих в очереди людей, которые чемоданы относят на регистрацию, где я около часа бы простоял, работник «Шереметьево» и говорит: а давайте мы вас в отдельную очередь, молодой человек? Типа, для военных есть отдельная очередь.

Я говорю: «так я не военный, извините, пожалуйста, что я так одет». И показываю удостоверение – военно-гражданская администрация Запорожской области. Работник говорит: военно-гражданская, значит военный. Всё, пойдёмте. И в отдельную очередь меня.

А летом, когда я ездил на свой день рождения туда же, на меня смотрели как на козла. Реально у меня было такое ощущение, я был там в майке «Z». Было другое ощущение совершенно. В этом смысле – да, сигнал в Россию, по-моему, уже прошёл», – отметил Титенков.