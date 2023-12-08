Сигнал по судьбе Украины: Путин незапланированно заявил об участии в выборах

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Президент РФ Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения участникам СВО орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля, отвечая на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение, я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

Артем Жога пояснил журналистам, что задал свой вопрос от имени жителей воссоединенных территорий и фронтовиков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оперативно отреагировала на новость в своем тг-канале.

«Знаю, что этой новости ждали все. И думаю, что уже само решение Владимира Владимировича идти на выборы стало для граждан страны дополнительной гарантией сохранения и развития России», – написала Матвиенко.

«Начальник пойдет на выборы сам. Хорошая новость для всех нас. Плохая – для тех, кто все это время устраивал тотализаторы на преемников», – написала руководитель RT Маргарита Симоньян.

«Судя по тому, в какой обстановке, в каком месте, при каких обстоятельствах и по чьей просьбе Владимир Путин сказал, что будет участвовать в выборах президента России, переговоров с Украиной не будет в ближайшее время не только на условиях Украины, но и на каких-либо ещё. Если они и могут быть, то, судя по всему, только об условиях капитуляции Киева и передаче всей Новороссии в состав России», – написал телеведущий Андрей Медведев.

«Столь ранний (и явно незапланированный) старт кампании главного кандидата говорит о том, что по итогам ближневосточного турне Кремль окончательно убедился в том, что внешний трек до 17 марта и далее будет изобиловать крутыми поворотами. В связи с чем ответную траекторию лучше торить привычными методами и лицами. Так что украинский конфликт, судя по радикальным речам из Белого дома, продолжится, никакой «заморозки» не будет», – подметил политолог Максим Жаров.