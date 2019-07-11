Сигнал Украине: Европа сняла санкции с Януковича и его ближайших соратников

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По данным издания, решение касается ограничений, которые вводились в период с 2016 по 2018 год. Под них, в частности, попали бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, экс-глава Национального банка Сергей Арбузов, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, глава администрации Януковича Андрей Клюев, а также сын бывшего президента Александр Янукович.

Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения санкций стало обращение новых властей, пришедших к власти после госпереворота. Все активы соратников бывшего президента за рубежом были заморожены. Ежегодно действие ограничений продлевалось.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после переворота в феврале 2014 года, когда лидеры майдана незаконно отстранили его от власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано. Также его во времена Порошенко заочно осудили по сфабрикованному делу о якобы имевшей место госизмене.