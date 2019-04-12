Сигнал Зеленскому? – Экс-министр обороны Украины объявлен в розыск

12.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гриценко обвиняют в призывах к террористической деятельности на территории РФ по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

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Интересно, что в украинских СМИ накануне появлялась информация о возможном участии Гриценко в команде фаворита предвыборной гонки Владимира Зеленского.

«В 2014 году в эфире одного из украинских СМИ он высказал позицию о том, что граждане России должны нести потери, и что следует подрывать российские поезда с боевой техникой, причем на территории нашей страны. В 2017 году также в эфире СМИ Гриценко высказал предложение о подрыве автомобилей в российских городах. Согласно заключению лингвистической экспертизы, фразы Гриценко содержат признаки публичного призыва к насильственным и деструктивным действиям, имеющим признаки террористической деятельности. Очевидно, что такие действия направлены против интересов Российской Федерации», – заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Напомним, Гриценко, выступая в эфире телеканала 112, заявил: «На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет «бла-бла-бла» о российском следе, о котором говорят то Турчинов, то МВД, то военная прокуратура и так далее».

Также он призывал к убийству президента РФ Владимира Путина.