Сихарулидзе: «Грузинская церковь за евроинтеграцию – но Рождество и День Победы не отдадим»

Максим Столяров.  
18.07.2024 19:18
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Фанар, Церковь


В Грузии неоднозначное отношение к церковному расколу на Украине: с одной стороны, многие поддерживают тезис «геть от москалей», с другой – украинский пример слишком ярко продемонстрировал обман со стороны Запада.

Об этом  в интервью журналистке Светлане Пикте заявил грузинский политический аналитик Арчил Сихарулидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Грузии неоднозначное отношение к церковному расколу на Украине: с одной стороны, многие поддерживают...

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«Попытки развернуть церковь в сторону западного нарратива, что мы будем праздновать День Победы 7 мая, а не 9-го, а Рождество 25-го с католиками, потому что в Западном мире так – ни к чему не приводит. Даже если есть люди, которые согласны с 25 декабря.

Грузинская православная церковь в большинстве своём рассматривает такие заявления несерьёзно. Когда праздновали 7 января Рождество, было заявление, что ГПЦ поддержит грузинский выбор европейской интеграции, но европейская интеграция никак не связана с тем, когда Грузинская церковь будет отмечать Рождество, и какие-то теологические дебаты, почему мы должны праздновать – это вообще смешно», – сказал Сихарулидзе.

Отвечая на вопрос о Константинопольском патриархате, политолог сказал, что «они пытаются, но влияние в Грузии минимальное».

«Мы знаем, что ГПЦ не со всеми вещами согласна, что говорит Константинопольский патриархат. В том числе, они были не согласны с тем, что было сделано в случае с Украинской церковью», – добавил Сихарулидзе.

«Народ в Грузии к расколу на Украине как относится?», – спросила журналистка.

«Тут сложновато. С одной стороны, народ в Грузии понимает, что Украине надо эмансипироваться от России, и поскольку многие не особо любят российскую политику, они это поддерживают. Но с точки зрения религии, там тоже есть понимание того, что это не всё так просто.

Тот же самый глава новой украинской церкви сам заявил о том, что томос был не тем, чего мы ожидали, нам обещали свободу, а нас просто переподчинили», – ответил грузинский аналитик.

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