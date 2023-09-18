Сикорский: «Функционально Украина уже в НАТО. Задействована 5-я статья»

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НАТО не желает воевать напрямую с Россией, а потому будет использовать для этой цели Украину.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления в эфире видеоблога киевской журналистки Алеси Бацман экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского

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«Украина уже функционально в НАТО. Обратите внимание: люди неправильно это понимают. 5 статья договора о НАТО не обязывает других членов вступать в войну. Она обязывает из реагировать, например, поставлять оружие», – сказал Сикорский.

Он считает, что «в этом смысле Украина уже получает то, что могла бы получить, будь она членом НАТО».

«Разумеется, мы также рассчитываем на то, что другие страны присоединяться к этой войне. Этого не хотят нынешние члены НАТО. Вот это наша красная линия. Мы не хотим прямого столкновения с русскими войсками. Поэтому я считаю, что членство в НАТО станет возможным, как только вы выиграете, а мы поможем вам победить