Сикорский огорошил Украину предложением передать Крым под контроль ООН на 20 лет

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Глава МИД Польши неожиданно предложил Украине передать Крым под мандат ООН с миссией по подготовке там так называемого “честного референдума”. Как пишут шокированные украинские СМИ, эту идею он озвучил в ходе дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве.

«Референдум можно отложить на 20 лет, пока будут продолжаться проверки, кто являются законными жителями в Крыму и другие вопросы…Крым символически важен для России, и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Потому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», – заявил Сикорский.

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Он также добавил, что, по его мнению, западные страны допустили большую ошибку, когда приказали украинцам не воевать в Крыму.

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«Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символично, Путин, возможно, не решился бы на Донбасс», – утверждает Сикорский.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, польское издание Wprost сообщало, что Владимир Зеленский поссорился с министром Сикорским во время его визита в Киев. Якобы что польская сторона была удивлена его стилем общения.

Хозяин Банковой сразу обвинил Варшаву в отсутствии поддержки Киева на пути в ЕС и заявил, что Польша должна передать Украине больше военной техники и сбивать российские БпЛА и ракеты еще до того, как они входят в ее воздушное пространство. Также Зеленский обвинил поляков в раздувании темы Волынской трагедии из-за внутриполитических соображений.