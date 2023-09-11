Сикорский предложил Украине подумать о ничьей в войне с Россией

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Сохранение нынешнего статуса-кво на фронте было бы в определенной степени победой Украины или, по крайней мере, ничьей, но не проигрышем какой-либо из сторон.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сикорского, Киеву стоило бы подумать о такой ничьей. Это позволило бы ему претендовать на членство в НАТО и ЕС.

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«Отвечая на вопрос, что такое победа, я соглашаюсь с генералом Будановым полностью. Это легко: да, Украина получает свою территорию снова и получает компенсацию. Но является также интересным определение ничьей. Скажем, если бы конфликт был заморожен на нынешней линии фронта, то Украина понесла бы поражение, потому что она потеряла часть своей территории. Но и для России это было бы поражение, потому что они не достигли бы начальной цели. Ну и для Украины ничья, когда Россия не достигла всего, чего хотела, – это определенным образом и победа, потому что Украина будет членом НАТО, членом Европейского союза, и мы все соглашаемся, что Украина заслужила это, а раньше ее туда не пускали», – заявил Сикорский.