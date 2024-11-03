Сикорский – Зеленскому: Я дам вам парабеллум. Но в кредит

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Владимиру Зеленскому больше не рассчитывать на бесплатные поставки оружия, а покупать его у Варшавы в кредит.

У такой позиции есть и внутриполитические причины, однако в целом она отражает неверие Запада в победу Украины над Россией, считает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радослав Сикорский резко ответил Владимиру Зеленскому, который на днях в очередной раз и в обвинительном формате напомнил о своей просьбе к Варшаве – бесплатно передать Киеву истребители МиГ.

Комментируя слова Зеленского, глава польского МИД указал на объемы предоставленной его страной помощи Украине, а также на то, что Россия якобы угрожает и Польше.

«Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна», – сказал он в интервью телеканалу Polsat News.

Сикорский напомнил, что через восточную границу отправлены «почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты».

«Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не всё возможно», – добавил он.

Но главный тезис главы польской дипломатии состоял не в этом: он озвучил предложение о том, что Украина могла бы покупать вооружение у Польши в кредит, и польское правительство уже «внесло предложение об оборонном кредите» для Киева.

«Это можно было сделать с самого начала: давайте, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, вернете его», – заявил Сикорский.

Украинские комментаторы в этой связи сразу вспомнили старый анекдот о том, как израильский танкист, дождавшись, пока у арабского пехотинца закончатся гранаты, предложил купить их у него.

В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что заявления главы польской дипломатии в значительной мере связаны с внутриполитической ситуацией в Польше. Всё дело в том, что Радослав Сикорский не теряет надежд стать кандидатом в президенты страны от правящей либеральной партии «Гражданская коалиция».

«Сикорский (в отношении которого никогда нельзя быть уверенным, пишет ли он или говорит без помощи расширителей сознания) сразу нацеливается на второй тур выборов. Отсюда и его последние дёргания, притворный «украинский реализм», и даже нетерпимость по поводу неблагодарности Киева», – отметил эксперт.

«Но все в Польше знают, что Сикорский хочет баллотироваться на пост президента страны, потому что его жена приказала ему сделать это ещё в 1990-х годах, когда он появился на берегах Вислы, – откуда ни возьмись, со свежим британским паспортом (от которого отказался только в 2006 году) и с недорогим оксфордским дипломом. Пан Радек появился в польской политике сразу в должности замминистра и сразу с миссией руководить этой варварской страной ради амбиций миссис Энн Эпплбаум (супруга Сикорского, тесно связанная с ЦРУ – прим.) и в интересах её работодателей», – считает Конрад Рэнкас.

Именно поэтому, по его словам, Сикорский и вынужден «врубить патриота» на всю катушку, а в Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.) это означает суровые мины в адрес украинцев, но лишь напоказ для поляков.

Но дело не только во внутренней ситуации в Польше, где растёт раздражение населения затратами на помощь Украине и украинцам. В Варшаве держат нос по ветру, понимая усталость Запада от конфликта на Украине, и неверие в победу Киева.

Примером этого может быть свежая публикация в американской газете The New York Times (NYT) о том, что Владимир Зеленский «измотан и напряжен», а также обеспокоен неудачами ВСУ на фронте. Издание отметило, что сегодня на Украине «моральный дух подрывается перед лицом движения России и страха, что западная поддержка и поток поставок оружия заканчиваются».

Так что поляки, первыми начавшие такие поставки, первыми решили их и прекратить. По крайней мере, бесплатные.