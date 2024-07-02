Сил наступать нет, задача – удерживать позиции: американцы побывали на позициях ВСУ под Харьковом

Сергей Рыжов.  
02.07.2024 08:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


The Wall Street Journal  пишет о том, что у Украины нет достаточных сил для проведения каких-либо наступательных операций в обозримой перспективе.

Об этом говорится в редакционной статье под названием «Украину и Россию ждет смертельное лето без особой надежды на большие выгоды». В тексте опубличены оценки неназванного представителя одной из западных разведок.

The Wall Street Journal  пишет о том, что у Украины нет достаточных сил для...

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По его словам, Украине «удалось набрать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов», но «нужно в несколько раз больше, чтобы начать какого-либо рода крупное наступление».

В материале также цитируют неназванного высокого  украинского чиновника, по мнению которого, после провала прошлогоднего контрнаступления ВСУ, на данный момент перед Киевом стоит задача «использовать западное оружие для удержания позиций».

WSJ отмечает, что начавшееся в конце мая российское наступление на Харьковскую область, похоже, застало ВСУ врасплох. Также, напоминает газета, по ходу наступления украинские военные жаловались на плохо обустроенные оборонительные линии или вообще на их отсутствие.

Сейчас же побывавшие на позициях ВСУ к северу-востоку от Харькова американские  журналисты издания лично видели, как солдаты ВСУ устанавливали противотанковые мины в неглубокие ямы в полях, а также блиндажи и противотанковые ловушки, находившиеся в стадии строительства.Как отмечает газета, в настоящее время российские войска обладают инициативой на всей 1100-километровой линии фронта. Вместе с тем, по мнению аналитиков издания, на сегодняшний день Россия также не имеет достаточно сил для «решающего прорыва».

 «Хотя Россия по-прежнему добивается определенных успехов на поле боя, складывается впечатление, что украинцы действовали довольно стратегически в некоторых своих [ракетных] ударах», — заявил газете высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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