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Украина нуждается в полумиллионе новых солдат для пополнения боевых частей, но для этого ничего не делается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире польского радио TOK FM заявил экс-командующий сухопутными восками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

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Он говорит, что ВСУ сталкиваются с острой нехваткой солдат, но «мобилизация до сих пор не объявлена» (на самом деле она идет, но не приняты более жесткие нормы).

Кроме того, события на Украине генерал назвал «войной упущенных возможностей» из-за «ряда стратегических и оперативных ошибок», которые украинцы совершили за последние два года.

«Украина сталкивается с серьезной проблемой нехватки солдат и до сих пор не мобилизована. Если они этого не сделают, то не смогут весной провести оборонительные операции, не говоря уже о наступательных операциях, о которых постоянно заявляет украинская пропаганда», – сказал бывший командующий сухопутными войсками.

По его словам, первые признаки кризиса, связанного с нехваткой солдат, появились уже в мае 2023 года.

«С тех пор украинцы ничего не сделали в плане мобилизации. Генштаб ВСУ оценивает потребность примерно в полумиллионе новых солдат – предполагаю, что подготовленные солдаты смогут пополнить части и попытаться создать новые на основе техники, поступающей с Запада, – заявил Скшипчак.

Он считает, что «необходимо достучаться до граждан Украины, находящихся в изгнании».

«Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать. Более того, украинцы должны провести ограниченную мобилизацию у себя дома. Они не могут сделать его универсальным, потому что это может обрушить функционирование государства и экономики, а Украина не может себе этого позволить», – резюмировал генерал.