Сила русского оружия в Сербии

08.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Накануне большого военного парада, посвященного Дню Победы, в Сербию прибывает закупленная у России техника. ПолитНавигатор уже писал о том, что скорее всего 10 мая в Нише по улицам проедет несколько единиц российского ПВО «Панцирь-С1».

Сегодня стало известно, что на аэродром министерства обороны в Батайнице, недалеко от Белграда, прилетели российские вертолеты Ми-35М и Ми-17В5. Их называют также «летающая броня» и «убийца танков».

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Также Sputnik сообщил, что русский танк Т-72 МС – новое подкрепление армии Сербии – прибыл в страну и также будет представлен в пятницу на параде в Нише. Напомним, данная модель танка считается одной из лучших, когда-либо созданных в мире. Он имеет активную броню и вооружение с базой 122 миллиметра.

В 2015 году Сербия заключила контракт на официальную закупку в Москве 30 бронемашин и 30 бронемашин БРДМ, которые, по неофициальной информации, должны быть доставлены в страну в ближайшие недели.

Военно-политический комментатор Мирослав Лазански прокомментировал эту новость для телеканала Pink: «С русскими «Дьявольскими каретами» нам нет равных в регионе! С 2012 года сербская армия технически и технологически быстро модернизируется. Мы идем вперед». Также он напомнил, что боевая мощь Сербии была намеренно разрушена, но этот процесс сейчас остановлен.

«В России мы купили четыре Ми-35, три Ми-17, и это показывает, что этот вертолетный компонент вооруженных сил восстанавливается, – заявил военный обозреватель газеты «Политика» Мирослав Лазански. Также Сербия ждет поставки девяти вертолетов H145 компании Airbus – пяти для армии и четырех для полиции.

По оценкам экспертов, вертолетная база страны в настоящее время прочная, поскольку в ней есть вертолет Ми-8, вертолет Ми-17 и 40 вертолетов «Газель». Ми-35 под названием «Дьявольская карета», по внешнему виду такой же, как Ми-24, но имеет более мощные двигатели, лучшее оборудование, лучшую систему навигации, больше оружия и многое другое.

«Мы усиливаем мощь нашего вертолетного отряда, и парад в Нише станет фантастическим зрелищем»! – сказал Лазански. Он добавил, что в параде будет показано 1500 солдат, оснащенных по самой современной схеме, а также бронетехника.

«Это действительно будет спектакль, который привлечет внимание прежде всего иностранных военных атташе, а также региональных наблюдателей, поскольку каждый парад является одновременно политическим и военным посланием», – сказал Лазански, добавив, что Сербия сегодня превосходит по вооружению страны бывшей Югославии.