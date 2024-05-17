«Сила Сибири-2» может пройти по Северному Ледовитому океану

Елена Острякова.  
17.05.2024 22:55
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Транспорт


Газ из России в Китай может поставляться по Северному Морскому пути.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газ из России в Китай может поставляться по Северному Морскому пути. Об этом президент...

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«Там разные маршруты существуют. Один из них – через Монголию. В одном коридоре и газовую трубу можно проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить. Можно по Северному морскому пути – подкупить танкерный флот и наладить почти как по трубе. Все варианты возможны. Они все приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший. Уверен, что эта работа будет завершена», – сказал Путин.

При этом он сообщил, стратегическая заинтересованность обеих сторон в строительстве газопровода «Сила Сибири-2» была подтверждена во время его Визита в Пекин, поскольку «ничего более надежного для растущей экономики Китая нет».

«У нас огромная общая граница, и здесь уж никто не помешает: ни санкции в отношении танкерного флота, ни санкции в отношении финансовых учреждений. В национальных валютах будем покупать и продавать. Поэтому заинтересованность с обеих сторон подтверждена», – сказал Путин.

Либеральные комментаторы тут же подвергли сомнению слова президента. Они обратили внимание на отсутствие в российской делегации главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич также читает, что строительство газопроводов в восточном направлении – перспектива среднесрочная.

«Это сигнал Газпрому, что для концерна настала пора менять стратегию, привычное «Качай – прокладывай трубы – торгуй» должна быть расширена. Сжижай, перерабатывай, ищи новые ниши на рынках газохимии, вкладывайся в переработку, поскольку на социальной газификации финансовые итоги трудов праведных могут оказаться не сильно отличными от прошлогодних. Тридцать лет и три года сидел Газпром на трубе – слезать пора!», – написал Марцинкевич в своем тг-канале.

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