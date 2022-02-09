«Сила Сибири-2» станет страховкой России от европейских проблем

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Россия пока не готова перенаправить в Китай газ, который сейчас идет на Европу. Это станет возможным только после строительства газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет через Монголию в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Ресурсной базой этого трубопровода станут месторождения Ямала так же, как и для «Северных потоков» и для других газопроводов, идущих к Европе.

Что касается Китая, то он сейчас получает 11 млрд кубометров в год по «Силе Сибири» из Чаяндинского месторождения (Якутия). Кроме того насколько дней назад был подписан контракт на поставку 10 млрд кубометров ориентировочно из месторождений в районе Сахалина, часть из которых (Южно-Киринское) находится под американскими санкциями.

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К концу 20-х годов объемы поставок газа в Китай в отсутствии «Сила Сибири-2» достигнет 50 млрд кубометров в год с учетом запуска Ковыктинского месторождения (Якутия).

Об этом на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принципиальное отличие «Силы Сибири-2» будет в том, что у него не будет какого-то базового месторождения. Он будет получать газ из единой системы газоснабжения, то есть фактически тот же газ, который идет на внутренний рынок и потребителям на западном направлении. Поэтому, когда говорят, что «Газпром» отвернулся от Запада в сторону Востока, поставки идут по «Силе Сибири», а ведь этот газ мог пойти в Европу, – не мог он пойти в Европу: нет такой физической возможности. Эти месторождения от Европы находятся, мягко скажем, далеко. А вот «Сила Сибири-2» это действительно определенная страховка, если говорить о возможном сокращении потребления на Западе и развороте на Восток. Действительно «Сила Сибири-2» позволит компенсировать возможное выпадение поставок на западном направлении», – сказал Фролов.

Рост потребления природного газа в Китае в этом веке вырос в четыре раза и сейчас составляет 200 млрд кубометров в год. Ожидается, что 2030 году он достигнет 500 млрд кубометров.