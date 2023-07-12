«Сила взрыва колоссальная» – в Феодосии попытались подорвать военного блогера
В Феодосии во дворе дома, где живет блогер, военный волонтер и организатор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, прогремел взрыв.
Его источником стал припаркованный мопед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Взрыв произошел около 19 часов. Ударной волной выбило стекла, мопед загорелся, но других повреждений нет.
«Ровно в 19.00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. На улице, видимо, взорвался мопед. Сила взрыва колоссальная, вряд ли это техническая неисправность», – написал Талипов в своем телеграм-канале.
По его словам, буквально вчера один из украинских telegram-каналов разместил персональные данные, в частности адрес проживания и телефоны, куда за один вечер поступило большое количество угроз.
На месте работают правоохранители, они отрабатывают две версии: заложенное взрывное устройство или взрыв бензобака с горючим в мопеде.
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