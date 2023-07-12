«Сила взрыва колоссальная» – в Феодосии попытались подорвать военного блогера

Любовь Смирнова .  
12.07.2023 20:59
  (Мск) , Феодосия
Просмотров: 1722
 
Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


В Феодосии во дворе дома, где живет блогер, военный волонтер и организатор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, прогремел взрыв.

Его источником стал припаркованный мопед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Феодосии во дворе дома, где живет блогер, военный волонтер и организатор телеграм-канала «Крымский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Взрыв произошел около 19 часов. Ударной волной выбило стекла, мопед загорелся, но других повреждений нет.

«Ровно в 19.00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. На улице, видимо, взорвался мопед. Сила взрыва колоссальная, вряд ли это техническая неисправность», – написал Талипов в своем телеграм-канале.

По его словам, буквально вчера один из украинских telegram-каналов разместил персональные данные, в частности адрес проживания и телефоны, куда за один вечер поступило большое количество угроз.

На месте работают правоохранители, они отрабатывают две версии: заложенное взрывное устройство или взрыв бензобака с горючим в мопеде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть