Сильна свидомая печаль: в Крыму не слышен «Голос Правды»

03.09.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

Подобно обезьяне, примеряющей перед зеркалом очки, киевская хунта взяла на вооружение универсальный инструмент политического шантажа, давно придуманный и опробованный США на странах, неугодных «Вашингтонскому обкому». Наплодить кучу «правозащитных организаций» на гранте для поиска грязи в чужом огороде, чтобы в нужный момент извлечь состряпанное на белый свет для обвинений оппонента в нарушении свободы слова и прав человека.

Размахивание грязными трусами над головой происходит под аккомпанемент душераздирающих рыданий и пролитие крокодиловых слёз декалитрами.

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Правда, работа украинской «правозащиты» выглядит невероятно топорно и поразительно тупо на фоне зажима прав и свобод людей внутри самой Украины. Не подлежит сомнению единственный факт: в послемайданной Украине свободой слова и неограниченными правами наделены исключительно национал-отморозки. «Опора режима», так сказать.

Представьте себе группу торчащих из кучи навоза говорящих голов, критикующих других людей за не вытертые о половичок ноги. Это и есть пресловутые «украинские правозащитники».

Специально под программу «деоккупации Крыма» хунтовскими затейниками организовано сразу несколько «правозащитных групп», направленных в основном на поливание грязью российского Крыма. По соображениям санитарии въезд в Крым всем этим «правозащитникам» заказан, ибо, положа руку на что угодно, все они по роду деятельности являются провокаторами и разносчиками фальшака на зарплате.

Одна из таких групп любителей помойных ощущений, «Крымская правозащитная группа» (КПГ), в июле-августе 2018 года с помощью специально обученных приматов мониторила состояние украинских медийных ресурсов, как интернет, так и телеканалов, в российском Крыму.

Проверка доступа к «обжигающей правде» из-за Перекопа осуществлялась заходом в интернет через сети семи крымских провайдеров: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ и Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопск).

Помимо Крыма, доступ к украинским медиаресурсам проверялся с помощью неназванного московского провайдера. Типа, контрольный тест.

КПГ проверила блокировку тридцати укровских медиапомоек, доступ к которым полностью или частично ограничен в одном из городов и получила следующие неутешительные результаты: UA:перший (блокируют 3 провайдера), Черноморская ТРК (блокируют 7 провайдеров), Цензор (заблокирован в Крыму и РФ), Еспресо ТВ (блокируют 4 провайдера), Гордон (блокируют 2 провайдера), ICTV (блокируют 3 провайдера), Крым.SOS (блокируют 3 провайдера), Liveam.TV (блокирует 1 провайдер), Меридиан (блокируют 3 провайдера), Новый канал (блокируют 3 провайдера), QHA (блокируют 3 провайдера), След (заблокирован в Крыму и РФ), Спротів.інфо (блокируют 3 провайдера), Uainfo (блокируют 3 провайдера), Пятый канал (блокируют 7 провайдеров), Blackseanews (блокируют 4 провайдера), События Крыма (блокируют 3 провайдера), СТБ (блокируют 3 провайдера), 15 минут (заблокирован в Крыму и РФ), телеканал ATR (блокируют 2 провайдера), Фокус (блокируют 7 провайдеров), Главное (блокируют 2 провайдера), Громадське ТВ (заблокирован в Крыму и РФ), Центр журналистских расследований (блокируют 2 провайдера), Крым.реалии (блокирует 1 провайдер), ДЕПО UA (блокируют 7 провайдеров), Обозреватель (блокируют 2 провайдера), Украинская Правда (заблокирован в Крыму и РФ), РБК Украина (заблокирован в Крыму и РФ), Главком (блокируют 6 провайдеров).

Из чего следует, что далеко не все крымские и даже московские провайдеры выполняют распоряжение Роскомнадзора по блокированию экстремистских ресурсов, раз уж в Крыму и материковой России до сих пор доступны такие выгребные ямы, как Крым.SOS, QHA, Спротив, ATR, ЦЖР и даже выделяющиеся на их фоне особой вонючестью Крым.Брехалии.

Надзиратели из КПГ сообщают также, что 11 сайтов из этого списка заблокированы всеми семью крымскими провайдерами. Такими сайтами являются: Черноморская ТРК бандита Сенченко, 5-канал Пети Порошенко, Украинская правда (даже в домайданные времена имевшая погоняло УПнитаз), Цензор.нет, 15 минут, Громадське радио, Укринформ, Фокус, Депо, След.нет, РБК Украина (входящая в холдинг российского олигарха Прохорова). При этом, в Москве заблокированы только семь сайтов из 30. Примечательно, что сайт информагентства Главком недоступен в Москве, но открывается в Красноперекопске.

Далее, КПГ обсасывает подробности «вот раньше такие-то и такие-то ресурсы почти не блокировались, но теперь они недоступны». Грантососы также отмечают разнобой в блокировке украинских ресурсов крымскими провайдерами. Кто-то явно нарывается на оргвыводы, не заморачиваясь с блокировками.

Из всего этого мониторинга КПГ делают вывод «о выборочных и незаконных блокировках украинских информационных ресурсов в Крыму», подтвердивший самые горестные их предчувствия. Блокировка «украинской правды» в Крыму только усиливается, да ещё «в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разжигается ненависть к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим группам».

Впрочем, эту песню КПГ пели ещё полгода назад на отличавшейся крайним идиотизмом пресс-конференции, посвящённой т.н. «языку вражды». Напомним, «правозатычники» занесли в список обидных для их уха высказываний такие слова, как «майдаун», «исламист» и даже «униат», плюс ещё половину словаря русского языка.

Отдельной печалью для грантососов КПГ представляется отсутствие интереса у крымской молодёжи к украинскому информационному потоку, поскольку, как они считают, Кремль «проводит милитаризацию детского сознания ради совершения военного преступления – призыва крымской молодёжи в армию оккупировавшей державы». И вообще, «блокирование украинских медиаресурсов в Крыму лишает крымчан свободного доступа к другим точкам зрения».

В общем, получилось как всегда – тупо и смешно. Как будто украинские телепомои нельзя посмотреть на YouTube или при помощи VPN-сервисов. Удивительно только, как всему этому сборищу канализаторов брёвна в собственных глазах не мешают поиску мелкого сора в Крыму.

Достаточно вспомнить, как в середине мая 2017 года Порошенко своим указом №133/2017 ввел в действие одно из скандальных решений СНБО про блокирование в Украине российских интернет сетей и интернет сервисов.

В список запрещенных для функционирования на Украине были включены 1228 человек и 468 российских компаний. Запрету, в частности, подлежат: социальная сеть Одноклассники; социальная сеть ВКонтакте; все интернет-сервисы Яндекса (кроме поиска); все интернет-сервисы Mail.ru; российское программное обеспечение (антивирус Касперского, Dr.Web, программный комплекс 1С и прочее). Полный список российских медиа, которых следует «тащить и не пущать» опубликован на сайте президента Украины.

В этом году аппетиты СНБО к блокировке российских медиаресурсов увеличились многократно, что следует из соответствующих документов.

Из запретительного перечня 2018 года можно увидеть, что на Украине режутся все интернет-ресурсы Республики Крым, а также ресурсы народных республик Донбасса. Из чего следует, что власть предержащие в Киеве не желают, чтобы громадяне имели свободный доступ к другим точкам зрения.

Более того, в логове свидомых дегенератов не намерены останавливаться на достигнутом. Так, стараниями известных кастрюлецефалов Винника, Говорящей Каске Тымчука и Таньки «Справке» Черновол, 12 июля в Верховной Зраде зарегистрирован законопроект за № 6668, уже названный укрожурами «антиконституционным» и даже «АТО в информационном пространстве Украины».

Под соусом защиты свидомого медиапространства от кибератак и «распространение через некий ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления», законопроект даёт в лапы украинским чиновникам мощнейший пресс для давления: без решения суда отдавать распоряжения блокировать любые неугодные информационные ресурсы и привлекать к уголовной ответственности за экстремизм, скажем, защитников карпатских лесов от браконьерской вырубки.

Уже 4 сентября держимордовский законопроект № 6668 будет внесён на рассмотрение отдохнувших и нагулявших летнее сало нардепов ВРУ.

Наблюдатели печально вангуют, что нардепы с удовольствием проголосуют за новые диктаторские полномочия власти.

Но «крымской правозащите» эти вещи не интересны. Им за это не платят. И, стало быть, никаких нарушений свободы слова и прав человека прямо у них под носом не предвидится.