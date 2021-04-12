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12.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Запад, Политика, Россия
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Сильная Россия стала неожиданностью для коллективного Запада


В 1990-е годы западные страны были уверены, что Россия больше не возродится и продолжит свое падение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил экс-заместитель МИД РФ Георгий Карасин, недавно возглавивший комитет по международным делам Совета Федерации.

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Он подчеркнул, что российская сторона постоянно выступает за развитие конструктивного диалога с парламентариями Запада.

«Вовсе не мы изобретаем санкции, инициируем ограничения и произносим оскорбительные речи! Пора понять концептуальную, стратегическую ошибку, допущенную в отношении нашей страны на рубеже 90-х. Наши западные партнеры посчитали, что Россия уже не поднимется и продолжит падение все ниже и ниже… Самостоятельная и сильная Россия стала неожиданностью для коллективного Запада. Это серьезнейший просчет. А главное, что оправиться от этого и признать промахи — получается, ох, как сложно.

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