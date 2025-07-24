«Сильный шаг»: опального генерала Попова наградили орденом

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Запорожский губернатор Евгений Балицкий включил в список награжденных за отражение «контрнаступа» ВСУ 2023 года одного из организаторов обороны Ивана Попова, который ранее был осужден по обвинению в махинациях с госимуществом.

«Это, конечно, очень сильный шаг. У Балицкого есть стержень и дух, если он наградил опального Генштабу генерала. Тем более, что бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, защитник Запорожья, не просто признан виновным в особо крупном хищении и ему дали 5 лет колонии, Попов лишен воинского звания генерал-майор. И вот в решении главы Запорожья Балицкого Иван Попов указан как генерал-майор, без приставки экс или бывший. Это не демарш. Это честная позиция, личная позиция», – комментирует волонтер Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы.

Орден был вручен адвокату Сергею Буйновскому. Через него же Попов передал благодарность и выразил надежду «в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага», рассказал поддерживавший генерала блогер Юрий Подоляка.

Ранее признанная потерпевшей по делу Попова администрация Запорожской области просила отменить приговор генералу.

Попов обвинялся в том, что продал «налево» металлоконструкции, предназначенные для строительства укреплений. Свою вину он не признал.