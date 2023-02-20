«Сильный знак Путину»: стало известно о неожиданном визите Байдена в Киев

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в украинскую столицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

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«Байден в Киеве. Город, который должен был быть под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину», – написал Рёпке в своем микроблоге.

С самого утра в Киеве предпринимались беспрецедентные меры безопасности, а город был скован в пробках, что сразу же вызвало разговоры о приезде в столицу какого-то высокопоставленного гостя, хотя официальной информации до последнего момента так и не и не было.

При этом американское издание Politico сообщило, что помощники Байдена искали способы, как тайно переправить его в Украину во время визита в Европу.

«Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнёров в Киеве», – заявил сегодня замглавы МИД Андрей Мельник.

А киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, иронизирует:

«Военкомы вручили Байдену повестку прямо на Банковой».

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Позже появились снимки и видео встречи Байдена с Зеленским.