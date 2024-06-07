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Сегодня уже десятки бывших народных депутатов Украины подозреваются в госизмене и по другим тяжким статьям УК Украины. Такое заявление в интервью киевскому информагентству «Интерфакс-Украина» сделал первый замдиректора Госбюро расследований Александр Удовиченко.

По его словам, до 2014 года статьи УК Украины о госизмене и действиях, направленных на изменение конституционного строя были фактически нерабочими. «Единичные дела открывались и расследовались, но не было тогда ни однозначной методологии расследования, ни судебной практики. К тому же дела по этим статьям были исключительной подследственностью СБУ. В 2014 году госизмена как преступление приобрела конкретную форму».

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Таким образом, силовик подтвердил, что переворот 2014 года стал тем триггером, который запустил процесс перерождения Украины из самого свободного общества на постсоветском пространстве в нынешнюю репрессивную диктатуру.

Первые уголовные производства по действующим в то время депутатам были, по признанию Удовиченко, открыты еще до начала нынешней войны.

«Должен признать: фактически до 2022 года мы не обращали внимания, что госизмена уже совершается, – не могли увидеть ее по объективным причинам. Вот что такое государственная измена в бытовом представлении? Что-то типа «я, имея какую-то государственную тайну, встречаюсь с человеком под покровом ночи и передаю ему эти тайные данные». Но это не так. И когда началась полномасштабная российская агрессия, мы это ясно поняли», – откровенничает силовик Зеленского.

Удовиченко рассказал журналистам о разаботанном в его ведомстве ноу-хау, сегодня активно применчяемом украинскими силовиками в расследованиях многочисленных дел о госизмене.

«Когда мы с коллегами начали анализировать публичные выступления, поняли, что именно путинские нарративы с некоторых пор отдельные украинские политики доводят до общества, формируя конкретное общественное мнение. Мы совещались между собой – не это ли госизмена и содействие подрывной деятельности?, – ведь форма содействия может быть разной. С тех пор «вербальное содействие подрывной деятельности» стало нашим ноу-хау в расследованиях», – говорит силовик Зеленского.

Рассказал Удовиченко и о том, как ГБР преодолело и другие трудности в борьбе с «депутатами-изменниками».

«Поскольку по процедуре внести сведения по уголовному правонарушению, совершенному народным депутатом, имеет право исключительно генеральный прокурор, мы убедили его в необходимости применения новой модели определения госизмены. После этого начали работать напрямую с экспертами-лингвистами. Объясню простыми словами: сопоставляли выступление Путина с публичными заявлениями Кузьмина, Кивы, Рабиновича, Волошина, Шуфрича. Эксперты, предупрежденные об уголовной ответственности, в рамках уголовного производства сказали «да, фразы действительно тождественны». Следовательно, тот нарратив, который озвучил Путин, наши народные депутаты внедряли и распространяли в украинском обществе в течение определенного времени, формировали общественное мнение», – откровенничает первый замдиректора ГБР.

По словам Удовиченко, с конца февраля 2022 года расследовало 2 тысячи 22 уголовных производств по госизмене в отношении депутатов, правоохранителей и судей. По этим делам проверялось более 2,5 тыс. человек. Все эти дела, по словам силовика, уже переданы в суд.

«И это только то, что было в производстве ГБР, – не забываем, что такие дела расследует СБУ, есть кейсы по госизмене и в Национальной полиции», – добавляет Александр Удовиченко.

А еще первый замдиректора ГБР пожаловался на то, что усилия «депутатов-предателей» по «проталкиванию прокремлевских нарративов среди украинцев» имели определенный успех.

«Вот что происходило в голове того же самого николаевского прокурора, который работал на врага и получил пожизненный срок за госпредательство? Наверное, эти нарративы и сработали, подрывная деятельность нардепов дала результат. Мы воспринимали выступления этих депутатов как их политическую позицию, а оказалось – и это ясно сейчас видим – это было сделано целенаправленно, координировалось. Говоря по-шпионски, они отрабатывали задачу. Ни в коем случае это не была политическая позиция – это была подготовка общественного мнения к тем процессам, которые, к сожалению, сегодня проходят с нашей страной», – утверждает силовик Зеленского.