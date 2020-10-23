Силовики деанонимировали несовершеннолетнего создателя белорусского аналога «Миротворца»

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские правоохранители установили личность администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Им оказался 15-летний житель Добруша.

Такую информацию разместила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики. Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать Telegram-канал “Данные карателей Беларуси”. Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов», – рассказали в МВД.

Школьник согласился, чтобы через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги.

«С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, улов должен был оказаться солидным. В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности “накачал его ботами” и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях.

Большинство публикаций он брал из “Карателей Беларуси”. Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», – отметили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего проводится проверка. Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

Сейчас работа канала контролируется правоохранителями. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее корпорация Apple потребовала от владельца мессенджера «Телеграм» Павла Дурова закрыть три белорусских канала, на которых публикуются личные данные работников правоохранительных органов Белоруссии, но он отказался это делать.

На каналах «Черная книга Беларуси» (100 тыс подписчиков) и «Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники» (10 тыс подписчиков) публиковались личные данные бойцов ОМОН и членов их семей, судей, работников госорганов и преподавателей белорусских вузов, которые «агитировали за русский мир».

Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Каналы наполняются в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадают личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергаются травле сетевых майданщиков. После этого публикуются опровержения, но их не все видят.