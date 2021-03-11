Силовики не в состоянии погасить беспорядки под офисом Зеленского

11.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Скандал вокруг дела праворадикала-убийцы Сергея Стерненко и связанные с этим акции протеста показали недееспособность украинских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил политолог Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какого-то малознакомого публике Стерненко поймали на совершенно ненормальных действиях (хотя адвокаты пытаются дураков из себя строить и говорить: за 300 гривен вдруг (посадили) человека). На этом фоне (мы понимаем, это не закрытая информация), что все вот эти душевно обеспокоенные молодые люди пришли под офис президента с криками освободить незнакомого им Стерненко за деньги.

Значит, где-то есть кубышка, которая эти деньги раздает, и первейшая задача Службы безопасности – найти эту кубышку, купировать эту кубышку и этих людей. Однако же люди появляются под офисом – или Служба безопасности кубышку не находит, и тогда на хрена мне такая служба, или же она давно кубышку нашла, но направляет действие этих людей против президента, то бишь против самих себя.

Когда такую службу возглавляет лейтенант, а в подчинении у него генералы, разработчики то это логично. Я этот пример привел для того, чтобы мы понимали отношение к этому наших спецслужб – если они не могут разрешить эту несложную задачу внутри самих себя, то каким образом они могут разрешить вопрос стратегии Путина? Как они это собираются сделать?», – сказал политолог.