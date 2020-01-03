Силовики сообщили, что вернувшихся из Донбасса ВСУшников приравняли к опасным преступникам

03.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Демобилизованные из зоны «ООС» в Донбассе боевики ВСУ и Нацгвардии будут взяты на особый учет полицией по месту своего проживания.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным, полученным нами из Министерства внутренних дел, в предновогодние дни Аваковым подписано секретное указание, в котором предписывается участковым подразделениям полиции взять на жесточайший контроль проживающих на закреплённой территории участников боевых действий из состава ВСУ и НГУ, и добиться от них периодического прохождения медико-психологической экспертизы в ближайших медицинских учреждениях. Цель указана – постановка на оперативный учет опасной категории лиц.

По нашим данным, в ближайшие дни аналогичное указание поступит в медучреждения и по линии Минздрава Украины.

Таким образом, все вернувшиеся домой боевики однозначно будут приравнены к опасным преступникам и будут либо поставлены на учет в психдиспансеры, либо будут еженедельно отмечаться у участковых уполномоченных полицейских как условно освобожденные преступники», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По словам Айгистова, на данный момент «передовиком» в сборе таких данных оказалась Черниговская область.