Силуанов и Набиуллина нашли заступника в лице Буданова

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Неправильно винить в экономических проблемах России только сислибов: министерство финансов и Центробанк РФ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил заведующий лабораторией Института хозяйственного программирования РАН профессор Игорь Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о том, что происходит в стране, мы почему-то говорим, что в Министерстве экономике что-то не так происходит или Минфине, Центральном банке. Это не люди, принимающие решения. Это люди обслуживающие уже принятые решения. А решения принимают другие люди – и по другим критериям», – сказал Буданов.

Он также раскритиковал крупнейшую российскую монополию «Газпром».

«Что он сделал за 30 лет? Стала страна от его деятельности богаче или беднее? Давайте весь объем ресурсов, которые он извлек за бесплатно, оценим по сегодняшним ценам и сравним с той выручкой, которую он получил за эти 30 лет. Разорил он страну или приумножил ее богатства. Может быть, действительно, самое ценное, что он сделал, это профинансировал клуб «Зенит», – с вызовом заключил Буданов.