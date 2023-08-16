Силуанов не повторил подвиг весны 2022 года – в этот раз ситуация с рублём оказалась сложнее

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Повышение Центробанком России кредитной ставки до 12% лишь незначительно повлияло на курс рубля к доллару.

Западные СМИ прогнозировали, что на сегодняшнем совещании у президента РФ Владимира Путина будет поднят вопрос о введении обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, однако на открытой части совещания эта тема даже не упоминалась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании вообще не присутствовала. До вечера не поступило сообщений о принятии каких-либо решений по ужесточению валютного контроля.

В марте прошлого года российская валюта переживала похожий кризис, и ЦБ РФ также поднимал кредитную ставку. Но рубль спасло именно решение Минфина об обязательной продаже валютной выручки.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» рассказал депутат Госдумы РФ экономист Михаил Делягин.

«В марте 2022 года страну спасли не истерики Набиуллиной, которые мы все видели – до 17%. Спас Силуанов. Тогда кризис был объективным, было понятно, что происходит, а сейчас все абсолютно рукотворно, как в 2014 году. Набиуллина и компания повторяют не март 2022-го, а рукотворную катастрофу 2014-го. Повышали процентную ставку – вслед за этим заваливался рубль. Они еще поднимали – он дальше заваливался. Так догнали до двухкратной девальвации», – сказал Делягин.

Однако сейчас министр финансов Антон Силуанов не торопится спасать экономику страны, потому что девальвация рубля уже принесла дефицитному бюджету сотни миллиардов.

«Мы не знаем, как ему прилетело за март 2022 года. Потому что тогда он в воскресенье по телевидению объявил: мы вводим 80% продажу валютной выручки. Он нарушил все бюрократические правила, он сказал, что сделано то, что сделано еще не было. И он сделал это за пределами своей компетенции. А сейчас ему ссориться с Набиуллиной – себе дороже. Второе, главный бенифициар падения рубля – федеральный бюджет. Так Силуанову нужно было бы изымать резервы из Фонда национального благосостояния на нужды страны, а тут только карман подставляй под девальвационные доходы», – сказал Делягин.

Политолог Николай Платошкин считает, что продавать свою валюту нужно заставить только сырьевых экспортеров.

«Что бы я сделал. Я бы ввел эту меру только для сырьевых компаний. Ты сырье за границу продаешь. Изволь половину или большую часть (половины достаточно) валютной выручки сдавать государству. Если же ты продаешь за границу то, что ты произвел (заграничные рынки требовательны и всякое дерьмо покупать не будут), это замечательно. Это значит, что ты оттачиваешь свое мастерство. Этому человеку можно оставлять валюту, чтобы он на нее купил недостающее оборудование, комплектующие. Чтоб с этого начиналась индустриализация нашей страны. А у нас правительство отражает интересы крупного бизнеса и сырьевиков. Ведь за границу у нас в основном продают сырьевые компании, тесно связанные с государством. Тот же самый «Газпром». Что, в отношении него нельзя эту меру предпринять?», – сказал Платошкин в эфире «Красного радио».

Он также предложил запретить перевод больших сумм денег из России.

Экономист Никита Кричевский считает, что обязательная продажа валютной выручки не будет введена, поскольку экспортеры и так уже продают на внутреннем рынке более 80% своей выручки.

«В июле крупнейшие экспортеры продали на бирже $6,9 млрд, что и так выше 80% их валютной выручки. Кроме того, только 1% от общего объема доходов остается за пределами страны, до 40% экспортной выручки – рублевая. А спрос на валюту со стороны параллельных импортеров продолжает расти. Наконец, идея обязать продавать 90 или даже 100% выручки противоречит указу президента, по которому экспортеры получили право вообще не зачислять в Россию валюту, полученную по межправсоглашениям («Газпром», «Роснефть» в Китай). Эдакие не подотчетные ЦБ альтернативные ЗВР. Напомню, что ЦБ 1,5 года назад уже профукал $300 млрд резервов», – написал Кричевский в своем тг-канале.

Он прогнозирует, что в ближайшее время рубль «остепенится», но потом продолжит падение.

«Проблему можно и нужно решать в комплексе, включив в нее пересмотр механизма формирования ФНБ, бюджетное правило и взаимоотношения ЦБ с правительством. Иначе, после налогового периода следующей недели мы получим продолжение банкета», – пишет Кричевский.