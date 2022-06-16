Силуанов предложил пересадить всех чиновников на российские «Лады»

Государство должно стимулировать производство товаров, которые будут замещать импорт.

Об этом сегодня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились, мы готовы взять на себя определенные риски реализации этих товаров. Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», мы тебя обеспечим спросом.

Производи стеклоподъемники – мы тебе обеспечим спрос. Для бизнеса самое главное, чтобы производя товар он имел возможность его продать и получить соответствующие деньги. Государство в этом ключе должно действовать», – отметил министр.