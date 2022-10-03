Силуанов: Приоритет – полноценная интеграция новых регионов в состав РФ

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В бюджете России предусмотрены средства на восстановление и развитие экономик новых субъектов РФ.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приоритетом предстоящей трехлетки станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В федеральном бюджете предусмотрены необходимые ресурсы как на текущее обеспечение социальных стандартов, которые действуют в России, на новые регионы, так и средства на восстановление экономик новых субъектов», – сказал Силуанов.

Конкретных сумм министр не назвал.