Силуанов: Приоритет – полноценная интеграция новых регионов в состав РФ

03.10.2022  12:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 185
 
Дзен, Политика, Россия, Финансы


В бюджете России предусмотрены средства на восстановление и развитие экономик новых субъектов РФ.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В бюджете России предусмотрены средства на восстановление и развитие экономик новых субъектов РФ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Приоритетом предстоящей трехлетки станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В федеральном бюджете предусмотрены необходимые ресурсы как на текущее обеспечение социальных стандартов, которые действуют в России, на новые регионы, так и средства на восстановление экономик новых субъектов», – сказал Силуанов.

Конкретных сумм министр не назвал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть