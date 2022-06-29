Силуанов рассказал Госдуме о прошлогодних успехах

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Россия лучше, чем другие страны «Большой двадцатки» преодолела последствия кризиса, вызванной пандемией ковида.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень деловой активности в прошлом году преодолел допандемийный тренд. Темпы роста ВВП сложились на уровне 4,7%. Восстановление экономики происходило более динамично по сравнению со странами «двадцатки», которые не вышли на допандемийный уровень», – сказал Силуанов.

По его словам, позитивные деловые настроения обусловили рост капиталовложений, который составил почти 8%.

«Ситуация на рынке труда вернулась на доковидный уровень. Уровень безработицы опустился до 4,3%. Темпы роста зарплат выросли на 4,5 %, что говорит об отдаче от реализации антикризисных мер. Все это способствовало росту потребительских настроений, розничной торговли – ее рост составил 7%. Однако индекс потребительских цен увеличился на 8,4%», – сказал Силуанов.