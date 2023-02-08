«Силуанова не трожь!» – Соловьёв едва не загрыз Хазина

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Поскольку Министр финансов РФ Антон Силуанов является, пусть и не формально, но – по сути, иноагентом и работает в интересах стран западного блока, в скором будущем льготы для малого бизнеса будут отменены.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние пару месяцев у нас начался, по крайней мере, потенциально, серьёзный экономический подъём. Причём начался он не сверху, усилиями правительства, которое своё дело делает, но у него больше нет ресурсов, а снизу. Малый и средний бизнес. Начался он, скорее всего, через поддержку армии – клепают, шьют, ещё чего-то. И началась очень большая активность малого и среднего бизнеса. Либеральные Минфин и Минэкономразвития этого не видят. Для них нет вообще малого бизнеса, не существует. А он начался. Увидим мы его в лучшем случае к концу весны, в худшем – к началу осени, может, летом, когда увидим небольшой рост уровня жизни. И я очень боюсь, что наши либералы, может быть сами и не увидят, но им там объяснят. Силуанов не является иноагентом официально, но по сути-то он является иноагентом. И, по сути, информацию ему выдают», – сказал Хазин.

«Это совсем несправедливо по отношению к несчастному Силуанову», – поспешил возразить телеведущий Владимир Соловьёв.

«Западное спонсорство может быть не только финансовое, оно может быть информационное», – пояснил экономист.

Однако Соловьёв грудью встал на защиту министра-либерала.

«Он, бедный, там пашет как лошадь, день и ночь. Я знаю, чем он занимается, и совершенно нет оснований. Он не Чубайс, не сбежал. Он не Кудрин, не в отставке. Там ребята пашут день и ночь, занимаются серьёзно», – говорил телеведущий.

Хазин предположил, что Министерство финансов может попытаться отменить льготные режимы для малого бизнеса.

«А как они могут это сделать без Думы? Представить, что министерство может взять, и отменить, мимо Думы – это невозможно», – настаивал Соловьёв.

На что Хазин возразил, что существуют другие «обходные» рычаги в рамках закона.