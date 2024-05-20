Силы ЦАР и ЧВК «Вагнер» провели рейд против боевиков севернее Банги

Иван Добровольский.  
20.05.2024 18:55
  (Мск) , Банги
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Союзные силы Вооруженных сил ЦАР (FACA) и ЧВК «Вагнер» обезвредили группировку боевиков в северной части республики. В ходе операции они изъяли у радикалов различное вооружение, боеприпасы и технику.

FACA при поддержке «Оркестра» вступили в бой с террористами в районе населенного пункта Бубуи, расположенного севернее столицы африканской страны. В ходе операции ликвидированы были три боевика, еще множество получили ранения различной степени тяжести.

Союзные силы Вооруженных сил ЦАР (FACA) и ЧВК «Вагнер» обезвредили группировку боевиков в северной...

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По итогам контртеррористической операции лагерь радикалов был уничтожен, а их оружие изъято. Одного из них позже опознал местный житель, который пострадал от рук террористов.

Сотрудничество ЧВК «Вагнер» и властей ЦАР длится уже несколько лет. Специалисты «Оркестра» не только помогают FACA противостоять бандформированиям, но и проводят качественную подготовку личного состава, что позволяет им эффективнее бороться с любыми угрозами для мирного населения.

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