Силы ДНР зашли в промзону Соледара и Артёмовска. В Авдеевку не пойдём – Басурин

11.08.2022  01:18 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Донбасс


Русские войска прорвали линию украинской обороны в промышленной зоне городов Соледар и Артемовска (переименованного при Украине в Бахмут). Также начинается полное окружение Авдеевки.

Об этом во время пресс-тура с иностранными журналистами сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города – в промзону, в которой идут бои. В районе Песок – контролируем населенный пункт, но не в полном объеме. Марьинку – контролируем две трети от населенного пункта.

В Авдеевку никто не входит и, на данный момент, входить не собирается. Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы его охватить.

Те украинские боевики, которые остаются в городе, окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними – остаться живыми или умереть», – предупредил Басурин.

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