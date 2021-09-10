Силы гражданской обороны и МЧС ДНР приведены в полную готовность

10.09.2021 18:13 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В связи с участившимися в последние дни целенаправленными обстрелами со стороны ВСУ объектов инфраструктуры ДНР и прочих огневых провокаций – подразделения МЧС, Минтранспорта и сил гражданской обороны переходят под личный контроль руководителя республики.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что только за последние три дня в результате обстрелов ВСУ был обесточен вентилятор главного проветривания шахты им. Засядько, были обесточены 15 улиц поселка Старомихайловка, пострадали дома мирных граждан в Киевском районе Донецка, огнем украинских боевиков повредило фасад и остекление Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

«Это лишь несколько примеров чрезвычайной техногенной ситуации, с которыми нам приходится сталкиваться, зафиксированных с 8 сентября. Но что самое главное – были ранены люди, мирные жители: женщина 1971 года рождения получила осколочные ранения левого плеча и области малого таза, а мужчина 1981 года рождения – закрытую черепно-мозговую травму», – написал Пушилин. – Это все требует от нас мобилизации всех сил, служб и ведомств для помощи мирному населению и ликвидации последствий обстрелов со стороны Украины. Профильные специалисты должны быть готовы к любой ситуации, а их руководители и командование несут всю полноту ответственности за успешное исполнение их служебного долга».

По его словам, в связи с вышесказанным, с начала сентября под личный контроль главы ДНР взяты проверки органов управления и сил гражданской обороны к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций.

«Лично мной проверены подразделения МЧС и Минтранспорта ДНР. Данные проверки направлены на поддержание постоянной готовности сил и средств – к решению задач по разрешению возможных кризисных ситуаций в республике. Отмечу, что сотрудники проверяемых ведомств заслуживают самую положительную оценку и продемонстрировали высокую организацию, слаженную работу и готовность действовать в условиях экстремальной обстановки. Такие же результаты они показывают и на практике», – сообщил глава республики.

Пушилин добавил, что подобные тренировки будут проводиться на регулярной основе под его личным контролем и будут направлены на повышение профессиональных навыков сотрудников министерств и ведомств при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.