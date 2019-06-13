Силы НАТО в Косово лгут и подыгрывают албанцам

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Руководство международных сил под руководством НАТО, действующих в Косово (KFOR) лгало властям Сербии о том, что не знает о карательной операции косовского полицейского спецназа в сербских анклавах на севере края.

Об этом в интервью youtube-каналу журнала «Международная жизнь» заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

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«Я очень разочарован тем, как KFOR отреагировал. Нас вообще не осведомили про эту акцию. Когда мы наконец вступили в контакт с KFOR, который нам не отвечал, они ответили, что это акция политического рода, которая никак их не касается. Потом они вышли и сказали, что осведомлены. А когда президент Вучич спросил их, почему они не сообщили, они ответили: вы можете прочитать в газетах. Но это не способ для коммуникаций между институциями — через газеты», -отметил министр.

Он уточнил, что руководство KFOR связалось с властями Сербии только тогда, когда президент страны Александр Вучич привел вооруженные силы в повышенную боевую готовность.

«Я бы хотел, чтобы в России понимали, насколько нам трудно. Потому что все-таки нужно разговаривать с KFOR. У нас нет никого другого. Но они не говорят нам правду и не являются нейтральными», – сказал Вулин.