«Силы переброшены в районы сосредоточения». Шойгу проверяет боеготовность в Крыму

22.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сегодня состоится основной этап межвидового учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. (ВДВ), которое проводится в рамках внезапной проверки боеготовности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на официальном сайте российского оборонного ведомства.

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«По прибытии в Крым глава военного ведомства на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учению. Министр обороны также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учения», – отмечается в сообщении.

В учениях на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.

Учения проводятся «в рамках внезапной проверки боеготовности».

«Накануне войска (силы), привлекаемые к учению, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения мероприятия. На самолёты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район.

Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах», – сообщает Минобороны РФ.