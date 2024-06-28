Силы зла концентрируют удар по Церкви как по последней удерживающей силе – молдавский архиепископ Маркелл

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Православная Церковь в Молдове остается последней удерживающей силой, которая сдерживает наступление новых антихристианских, а лучше сказать, антихристовых времен и порядков на территории нашего государства. Именно поэтому против Церкви силы зла сконцентрировали сейчас свой удар, чтобы смести последнее препятствие для осуществления своих целей.

Об этом в ходе конференции в Институте стран СНГ «Молдова – не Румыния. Быть или не быть государственности Молдовы?» заявил член Синода Молдавской митрополии, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

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По его словам, молдавское общество выступает категорически против пропаганды культа материальной наживы, сексуальной распущенности, различных половых извращений, легализации однополых «браков», то есть против всего того, что навязывают Молдове политические и финансовые элиты, захватившие власть в Европе и США.

«Под видом распространения либеральных ценностей осуществляется подрыв нравственных устоев общества, уничтожение института семьи, ограничение рождаемости, следствием чего должно стать полная, как моральная, так и интеллектуальная деградация общества. Мы прекрасно видим, что все эти усилия направлены на то, чтобы превратить народ в однородную серую массу, «быдло», которым легко управлять, в рабов, которые будут обслуживать элиту, не задавая лишних вопросов, а удовлетворяясь только «хлебом, зрелищами» и низменными удовольствиями», – отметил владыка в своём докладе.

По его словам, молдавское общество уже вполне ощутило на себе тоталитарный гнет «либеральных европейских свобод», «когда подавляется всякое инакомыслие, выходящее из проевропейского фарватера, запрещается проповедь нравственной чистоты и критика половых извращений, священнослужителей подвергают судебным искам и наказаниям за защиту христианской морали».

«В этих условиях, действительно, только Православная Церковь Молдовы остается последней удерживающей силой, которая сдерживает наступление новых антихристианских, а лучше сказать, антихристовых, времен и порядков на территории нашего государства. Именно поэтому против Церкви силы зла сконцентрировали сейчас свой удар, чтобы смести последнее препятствие для осуществления своих целей», – подчеркнул владыка Маркелл.

Именно по этой причине Молдавская митрополия подвергается гонениям со стороны властей Молдовы. Это, в частности, проявляется в аннулировании договоров между митрополией и министерством культуры об использовании церковных памятников истории и архитектуры, что, по словам архиепископа Маркелла, является первым шагом к изъятию храмов у Молдавской митрополии. Помимо этого, власти Молдовы, и в частности, премьер-министр Дорин Речан активно поддерживают Бессарабскую митрополию в составе Румынского Патриархата, где каждому священнику гарантируется зарплата в 450 – 600 евро.

Напомним, что кишиневский суд приговорил архиепископа Маркелла к выплате компенсации за «моральный ущерб» представителям запрещённого в России экстремистского сообщества извращенцев «ЛГБТ» на общую сумму 20500 леев (102500 рублей) после того как владыка призвал выйти на крестный ход против бесчинства содомитов в городе Бельцы.