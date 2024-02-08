Симферополь настаивает: Русская весна начиналась не в Севастополе

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Наличие Черноморского флота РФ оказало свое влияние на готовность крымчан отстаивать свой цивилизационный выбор в 2014 году, но не было решающим фактором. События «Русской весны» начинались в Крыму еще до того, как к ним присоединился Севастополь.

С таким мнением на пресс-конференции в Симферополе, посвященной десятой годовщине начала Русской весны, выступил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, наличие военной базы флота было одним из факторов. Но, как мне кажется, и хронология событий чётко показывает, что именно Севастополь подключился уже 23 февраля. А Крым начал выступать с самого начала Евромайдана, когда ещё ничего не было предопределено, когда ситуация в Симферополе и по всему Крыму никоим образом не зависела от наличия здесь российского военного присутствия.

Можно вспомнить первое постановление Верховного совета Крыма в декабре 2013 года, можно вспомнить митинги, которые проходили в Симферополе в этот же период. Безусловно, военное значение базы сыграло свою роль, но без крымчан, без людей, которые были изначально ориентированы на Россию, этого ничего бы не произошло», – подчеркнул Бедрицкий.

Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв добавил, что у крымчан был пример Приднестровья, где солдаты 14 армии не выдержали выходок нацистов и вопреки верховной воле руководства России приняли участие в конфликте, чем стабилизировали ситуацию.

«Я вам честно хочу сказать, думал, что флот вмешается в события, когда счёт погибших пойдёт уже на сотни. Но, слава Богу, всё произошло до того, как погибшие вообще появились. Флотские структуры, так или иначе, оказали своё вмешательство. Может быть сейчас нам это знание ни к чему, но Крым – не последняя территория, где на постсоветском пространстве будут происходить события», – заверил эксперт.

Сейчас, по его словам, меняются всякие представления о флоте в связи с новыми инструментами войны.

«Кстати, в 1987 году мы с Андреем Ростиславовичем Никифоровым (крымский ученый, политолог) писали письмо в Верховный совет Советского союза на 5 страницах, где говорили о том, что необходимо менять концепцию флота и переходить от больших кораблей к малым – и строить десантные суда. Сегодня это смешно вспоминать», – подчеркнул Киселёв.