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19.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Симферополь преодолевает водную блокаду Украины

Новости Украины

За последнее время ситуация с водоснабжением Симферополя и района значительно улучшилась.

Об этом сегодня на брифинге заявила вице-премьер-министр республики Светлана Маслова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации, накопленных объемов в водохранилищах, питающих регион, хватит еще на восемь месяцев. Сегодня там собралось уже 10 миллионов кубометров, два из них было накоплено только за прошедшую неделю.

«Для обеспечения подачи воды в Симферополь и Симферопольский район необходимо 120 тысяч кубических метров воды в сутки. Объем воды в Симферопольском водохранилище на сегодняшний день от полезного объема составляет 7%, в Аянском – 86%, и это самое наполненное водохранилище на сегодняшний день, в Партизанском – 12%. При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе с использованием поверхностных источников на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней или 8 месяцев», – заявила Маслова.

Глава республики Сергей Аксенов в своем блоге добавил, что нынешние запасы позволяют смягчить график подачи воды в Симферополе.

«В четверг и пятницу в тестовом режиме будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу город перейдет на подачу воды с 6:00 до 0:00 ежесуточно, без горячей воды», – сообщил Аксенов.

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