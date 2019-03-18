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18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия
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Симферопольцы просят Путина приезжать к ним почаще

Симферопольские коммунальщики «вылизали» крымскую столицу в преддверии приезда президента Российской Федерации Владимира Путина.

Шокированные такой чистотой улиц горожане в соцсетях просят главу государства приезжать почаще, хотя бы один раз в месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пишут симферопольцы, убраны были улицы, которые находятся по маршруту следования президента – от аэропорта до центр города.

«От аэропорта все вылизано, нет ни одной бумажки даже на улице», – добавила журналистка Екатерина Петухова.

«Даже некрасивые ветки деревьев стригли возле Совмина… Надо чаще президента приглашать. Еще бы его в отдаленные районы города занесло», – подчеркивает Надежда Дроздова.  «А можно раз в месяц приезжать? ул. Сергеева-Ценского, Симферополь», – подписывает фото чистого города журналистка Юлия Егошина.

«Это надо делать каждый день! А не раз в пятилетку», – отмечает горожанка Юлия Якубец.

Напомним, в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Российской Федерацией на полуострове с официальным визитом находится президент России Владимир Путин. Планируется, что глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных воссоединению, встретится с крымскими общественниками, а также проведет запуск построенных недавно «Балаклавской» и «Таврической» ТЭС.

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