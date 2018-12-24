Симферопольцы возмущены появлением «железного монстра»

24.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферополе продолжается застройка одной из немногих остававшихся нетронутыми лесопарковых зон на улице Гурзуфская.

Здесь местная компания «Спорт Инвест» возводит аквапарк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Территорию строительства обнесли забором вопреки указанию главы республики Сергея Аксенова, который еще в прошлом году, по итогам жалоб местных жителей, потребовал от застройщика убрать забор.

По словам депутата Симферопольского горсовета Игоря Федорова, строительство ведется незаконно, против возведения объекта в лесопарковой зоне выступают и горожане.

«Люди возмущены появлением перед их окнами железного монстра, который не согласован ни с жителями, ни с городскими властями! Изначально инвестор обещал строительство плоскостных сооружений – открытых кортов, но, видимо, жадность победила! Кроме этого, за забором вновь появляется глухой забор, против которого категорически возражал Глава Республики! Очевидно, придется опять обращаться к Сергею Валерьевичу, только он может урезонить этого горе-инвестора», – написал Федоров.

Одна из противниц застройки Ангелина Махно в своем блоге отмечает, что строительство ведет фирма крымского бизнесмена Андрея Ляшенко.

«ООО «Спорт Инвест» Ляшенко, великий строитель аквапарка. Способен только сараи строить. Как говорится: не дано, так не дано», – пишет Махно