Симферопольский аэропорт прирастает чартерами

12.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Севастопольский аэропорт будет принимать 15 направлений будущей зимой. Это на пять направлений больше, чем в прошлом году. Количество авиакомпаний увеличится с 8 до 9.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Крым-24» заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

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«Мы видим, что спрос на путешествия в Крым воздушным транспортом в зимний период продолжает сохраняться. Появилось такое направление как Воронеж, пришли новые авиакомпании», – сказал Лаптев.

Наибольшее число рейсов (20 в сутки) в зимний период будет осуществляться в Москву. Кроме того, до 5 в сутки возрастет число рейсов в Ростов-на-Дону.

В этом году впервые в Симферополь и зимой будут летать и чартерные рейсы: 2 в неделю из Москвы и 2 из Санкт-Петербурга.

«Впервые в истории аэропорта, когда в зимний сезон туристический оператор поставил к нам на маршрут чартерные рейсы. Он прогнозирует увеличение спроса более, чем на 20%», – сказал Лаптев.

Минувшим летом Симферопольский аэропорт принимал рейсы по 60 направлениям. Это крупнейшая маршрутная сеть среди региональных аэропортов РФ.