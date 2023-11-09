Симферопольский доцент задержан за слив данных украинским фашистам
Во время лекции сегодня задержан доцент Крымского федерального университета Дмитрий Толстенко.
На преподавателя органической химии факультета виноделия за проукраинские лозунги и распространение роликов в поддержку ВСУ в соцсетях составили два протокола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дмитрий Павлович в социальных сетях распространял экстремистскую символику украинских нацистских формирований. Публиковал видео в поддержку ВСУ, которые подписывал лозунгами «Слава Украине! Героям слава!», – сообщил автор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.
По его информации, в телефоне доцента найдена переписка соответствующего содержания – преподаватель сливал данные крымчан и подкидывал темы украинским фашистам.
Отметим, что на отвратительное поведение в социальных сетях и форумах некоего Дмитрия Толстенко из Симферополя пользователи жалуются уже давно. Он представлялся преподавателем одного из крымских вузов и имел активную русофобскую позицию, не гнушаясь перехода на личности и обсценной лексики.
Но пользователи решили, что это некий персонаж с раздутым самомнением похитил имя уважаемого человека – разве может известный сомелье, автор ряда научных работ по виноделию, нумизмат и филателист иметь сознание и лексикон пещерного человека?
Это далеко не первый скандал с антигосударственной позицией преподавателей КФУ.
Весной этого года преподаватель кафедры немецкой филологии КФУ Дарья Иваницкая – дочь депутата Сакского городского совета от Единой России Валентина Иваницкого, отличилась в социальных сетях в вышиванке и заставке с украинским флагом, а после оказалось, что супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова и профессор филиала МГУ в Севастополе Зоряна Герасимчук, в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась.
20 июня Фалалеев сложил свои полномочия. При нем были переформатированы многие факультеты, сокращены специальности и даже ценная библиотека Таврической академии оказалась под угрозой – Фелалеев решил оцифровать все имеющиеся там книги и избавиться от них за ненадобностью. А заодно сделать платным вход в ботанический сад, поскольку бесплатное пользование – это «плод совкового мышления горожан».
Спасибо!
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