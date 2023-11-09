Симферопольский доцент задержан за слив данных украинским фашистам

Любовь Смирнова.  
09.11.2023 13:39
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1483
 
Дзен, Крым, Образование, Россия, Украина


Во время лекции сегодня задержан доцент Крымского федерального университета Дмитрий Толстенко.

На преподавателя органической химии факультета виноделия за проукраинские лозунги и распространение роликов в поддержку ВСУ в соцсетях составили два протокола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время лекции сегодня задержан доцент Крымского федерального университета Дмитрий Толстенко. На преподавателя органической...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Дмитрий Павлович в социальных сетях  распространял экстремистскую символику украинских нацистских формирований. Публиковал видео в поддержку ВСУ, которые подписывал лозунгами «Слава Украине! Героям слава!», – сообщил автор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.

По его информации, в телефоне доцента найдена переписка соответствующего содержания – преподаватель сливал данные крымчан и подкидывал темы украинским фашистам.

Отметим, что на отвратительное поведение в социальных сетях и форумах некоего Дмитрия Толстенко из Симферополя пользователи жалуются уже давно. Он представлялся преподавателем одного из крымских вузов и имел активную русофобскую позицию, не гнушаясь перехода на личности и обсценной лексики.

Но пользователи решили, что это некий персонаж с раздутым самомнением похитил имя уважаемого человека – разве может известный сомелье, автор ряда научных работ по виноделию, нумизмат и филателист иметь сознание и лексикон пещерного человека?

Это далеко не первый скандал с антигосударственной позицией преподавателей КФУ.

Весной этого года преподаватель кафедры немецкой филологии КФУ Дарья Иваницкая – дочь депутата Сакского городского совета от Единой России Валентина Иваницкого, отличилась в социальных сетях в вышиванке и заставке с украинским флагом, а после оказалось, что супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова и профессор филиала МГУ в Севастополе Зоряна Герасимчук, в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась.

20 июня Фалалеев сложил свои полномочия. При нем были переформатированы многие факультеты, сокращены специальности и даже ценная библиотека Таврической академии оказалась под угрозой – Фелалеев решил оцифровать все имеющиеся там книги и избавиться от них за ненадобностью. А заодно сделать платным вход в ботанический сад, поскольку бесплатное пользование – это «плод совкового мышления горожан».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть