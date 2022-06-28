Симферопольский регион страдает от наводенния – дороги пошли трещинами

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Симферополь и пригород продолжает подтапливать вышедший из берегов Салгир. Сброс воды из Симферопольского водохранилища по руслу реки продолжается, и уровень воды поднялся больше, чем на 1,5 метра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подтопленными остаются больше 130 домов. В поселке Комсомольское спасатели вывозят жителей на лодках из затопленных дворов. Иначе им не перебраться через превратившиеся в каналы улицы.

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«В поселке Комсомольское Симферопольского района сотрудники МЧС РК организовывают переправку людей на сухие участки для своевременного убытия на работу»,- сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Накануне вечером спасатели вызволяли застрявших на мосту через Салгир детей. Пока они рассматривали бурные потоки воды, ее уровень значительно поднялся, и дети не смогли выбраться самостоятельно.

В Добровской долине, в селам Трудовое и Строгановка уровень воды снизился. Подтопления остались в селах Укромное, Новоандреевка и пгт Гвардейское.

«Сброс воды из Симферопольского водохранилища уменьшается с каждым часом. Следовательно, зона подтопления будет сокращаться», – уточнил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Рядом с руслом Салгира подмыло основание дорог. Местами дорожное полотно просело и пошло трещинами. Возможны провалы.

Хуже всего обстоит ситуация с водоснабжением. Насосную станцию «Исток» в Белогорском районе полностью затопило. Без воды осталось порядка 17 тысяч жителей Белогорска. Подтоплены и обесточены насосные станции в села Кирпичное и Вишенное.

В Симферопольском районе без электроэнергии остаётся насосная станция Каштановое.

В Пионерском высокий уровень воды в Салгире не позволят приступить к работам по восстановлению разрушенного трубопровода. Воду будут подвозить водовозками по графику.