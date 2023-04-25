Симферопольский завод «Фиолент» включён в авиастроительную отрасль РФ

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АО «Завод «Фиолент» будет производить комплектующие лайнеров Superjet 100 и МС-21. В рамках ипортозамещения портфель заказов предприятия вырос в 4 раза.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завод уже получил 40 миллионов рублей субсидий из республиканского бюджета, из федерального еще 70 миллионов должно поступить на обновление станочного парка. Предприятие сейчас загружено и дополнительно набирает сотрудников», – отметил Аксенов и напомнил, что «Фиолент» выполняет также гособоронзаказ.

Накануне загрузку заказами крупных промышленных предприятий поднимали на пресс-конференции в Симферополе к Международному дню трудящихся. По словам президента Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергея Диюка, без загрузки предприятий не выполнить поручение президента Путина по сокращению разрыва в доходах севастопольцев и крымчан с доходами жителей других регионов РФ. Такое поручение глава государства сделал по итогам совещания социально-экономического развития Крыма и Севастополя к 9-й годовщине воссоединения региона с РФ.

«Ещё пока обсуждений как таковых не было на счет выполнения поручений президента, – пояснил Диюк. – Но, в первую очередь, необходимо создать условия для крымских предпринимателей, крупных предприятий, загрузить их заказами, оборонную промышленность поднять, снизить наши логистические издержки, потому что в Крыму они большие, и тогда, соответственно, предприниматель сможет нанимать трудовые резервы, которым сможет достойно платить».

По словам главы ТПП, крымские предприятия загружены на 50-70%, и этого хватает, чтобы поддерживать существующий уровень.

«В экономике нужно заниматься тем, чтобы наращивать доходы населения, тогда экономика будет динамично и в правильном направлении развиваться. Нужно предпринимателям помочь с этими механизмами, снизить издержки и загрузить работой, – подчеркнул Диюк. – Даже туристическая отрасль загружена на 30-70%, в зависимости удаленности от моста. Издержки предпринимателя, как минимум, покрываются только при 50% загрузке».