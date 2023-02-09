Симферопольского вандала заставили отработать после пьяного шабаша в Феодосии

Любовь Смирнова.  
09.02.2023 20:29
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 628
 
Вандализм, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Верховный Суд Крыма приговорил 19-летнего симферопольца к общественным работам за пьяные танцы на Вечном огне.

Действия юного танцора квалифицированы как уголовное правонарушение, и за повтор он может получить реальный срок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховный Суд Крыма приговорил 19-летнего симферопольца к общественным работам за пьяные танцы на Вечном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Дело было в сентябре прошлого года. На мемориале защитников Феодосии, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, у мемориала с Вечным огнем – «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920гг,1941-1944 гг» – столичный гость решил сжечь возложенные цветы. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поведение юноши были квалифицированы по ч.3 ст.354.1 УК, как осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично.

Верховный Суд признал его виновным и назначил ему 200 часов обязательных общественных работ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть