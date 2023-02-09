Симферопольского вандала заставили отработать после пьяного шабаша в Феодосии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховный Суд Крыма приговорил 19-летнего симферопольца к общественным работам за пьяные танцы на Вечном огне.

Действия юного танцора квалифицированы как уголовное правонарушение, и за повтор он может получить реальный срок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Дело было в сентябре прошлого года. На мемориале защитников Феодосии, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, у мемориала с Вечным огнем – «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920гг,1941-1944 гг» – столичный гость решил сжечь возложенные цветы. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поведение юноши были квалифицированы по ч.3 ст.354.1 УК, как осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично.

Верховный Суд признал его виновным и назначил ему 200 часов обязательных общественных работ.