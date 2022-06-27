Симферополю угрожает масштабное наводнение

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В Симферополе в ближайшие часы ожидается подъем воды в реке Салгир. Сброс из Симферопольского водохранилища увеличат по избежание прорыва дамбы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава столичной администрации Михаил Афанасьев.

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«В связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды в симферопольском водохранилище, в ближайшее время будет увеличен сброс воды в русло реки Салгир. В связи с этим призываю соблюдать меры предосторожности: убрать транспортные средства на безопасное от воды расстояние и не находится вблизи русла реки», – заявил Афанасьев.

Подтопление грозит улицам, проходящим по руслу Салгира ниже центрального проспекта им. Кирова. Припаркованные автомобили может унести потоком, как это произошло в прошлом июне в Ялте – оставленные возле русла рек машины унесло в море.

Под удар может попасть железнодорожный мост в районе вокзала.

«При увеличении сброса на 5 кубометров уровень воды в Салгире поднимается на 10 сантиметров, – уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. – В связи с этим жители потенциальных зон подтопления в Симферопольском районе и городе Симферополе должны быть своевременно проинформированы и предупреждены о возможных последствиях. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков подтоплений.

Это вынужденная мера, на которую мы идем, исходя из сложившихся неблагоприятных погодных условий. Надеемся, что катастрофического развития событий удастся избежать. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет оперативно доводиться до жителей республики».

В Белогорском районе вышедшие из берегов реки затопили дома и нижние этажи Белогорского дома-интерната для детей инвалидов. Детей эвакуировали в районную больницу и Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов. Всем пострадавшим от потопа будет выделена материальная помощь в 10 тысяч рублей.

«По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу – до 100 тысяч рублей, – сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. – В настоящее время эта работа уже началась в Добром. В Перевальное еще комиссия не дошла, так как стихия настигла населенный пункт только сегодня утром. Однако, в ближайшее время комиссия начнет здесь работу и будут выплачены все компенсации пострадавшим лицам».

Во избежание инфекций жителям подтопленных сел рекомендуется кипятить воду перед употреблением. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отправить детей из подтопленных домовладений в детские оздоровительные лагеря.