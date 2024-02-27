Симметричный ответ на конфискацию активов РФ. Все не так однозначно

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Россия пригрозила Западу симметричным ответом на возможную конфискацию своих замороженных активов.

Впрочем, эксперты говорят, что позиции Москвы для такого ответа выглядят слабее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас заморожено [активов] тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — заявил на днях министр финансов РФ Антон Силуанов.

На данный момент западные страны заморозили российских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. При этом объем прямых инвестиций в экономику РФ Евросоюза, G7, Австралии и Швейцарии на конец 2022 года составил 288 миллиардов. Кроме того, скопилась сумма по дивидендам на счетах типа «С», поскольку в РФ действует запрет на вывод из страны средств недружественными странами.

«По сути, львиную долю суммы в $288 составляет стоимость объектов производственной инфраструктуры западных компаний в России, созданной до 2022 года. Это здания, цеха, оборудование, транспортные пути, инженерные системы, и так далее. Что касается счетов типа «С», там по самым общим подсчетам накоплено лишь порядка $6-7 млрд. Это, в частности, замороженные дивидендные выплаты по акциям, купоны по корпоративным и государственным облигациям. Пока ясно одно: Москва не станет платить западных бизнесам, покинувшим РФ, за некогда построенные теми мощности. То есть вложенные деньги им не вернутся», – прокомментировал «Московскому комсомольцу» ситуацию ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В свою очередь член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что в заявлениях российских финансовых властей «есть определенная доля лукавства».

«Заблокированные Западом активы ЦБ — это, в основном, живые деньги, а также депозиты и облигации, которые можно моментально перевести в кэш. А у нас средства нерезидентов вложены, во-первых, в собственное производство на территории РФ, во-вторых, в голубые фишки (акции) крупных российских компаний, по которым по-прежнему выплачиваются дивиденды. То есть по ликвидности эти активы несопоставимы, и наша позиция явно хуже для «симметричного» ответа», – говорит эксперт.

По его словам, теоретически государство может сделать западную собственность своей, провести массовую национализацию (назначив на предприятиях временную администрацию), а потом распродать внутри страны все эти предприятия дружественным инвесторам.

«Однако найти покупателя будет очень-очень сложно – по причине неудовлетворительной ликвидности активов. Да и фондовый рынок пострадает: когда все эти голубые фишки заполонят Мосбиржу, про рост котировок можно будет надолго забыть», – добавил Разуваев.