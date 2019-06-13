Симоненко: Двухпалатный парламент без федерализации Украины – фикция и трёп

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока не уравновешен учёт интересов всех регионов Украины с возможностью сохранения территориальной целостности, любые попытки реформировать украинский парламент – не будут иметь никакого эффекта.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил глава Компартии Украины Пётр Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы уже обратили внимание на социсследования, которые по инициативе «Зеркала недели» проводили в западных областях Украины? Там резко повышается процент граждан, которые говорят о необходимости федерализации. Если мы говорим о том, какие процессы сегодня негативно влияют на настроения людей, и то, что кровь льётся в Украине, то, безусловно, надо чётко разграничивать полномочия между центром и регионами. Учесть духовные особенности, исторические, региональные – у нас же Украина практически разделена на три части: одна часть была столетиями под Польшей, вторая часть под Австро-Венгрией, третья под Российской Империей – всё это наложило свой отпечаток, различные взгляды на исторические события и многое другое.

Потому хватит уже шутить с этими вещами! Надо переходить на тот конструктивный диалог у нас внутри украинского общества, который позволит учесть интересы проживающих в том или ином регионе и их традиции, а с другой стороны сохранить территориальную целостность Украины. Я в этом глубоко убеждён, и ещё в 2011 году выступил со статьёй в газете «2000», где чётко предлагал внести в политическую повестку дня Украины обсуждение вопроса о федерализации.

Надо начать этот диалог, без этого диалога все разговоры о двухпалатном парламенте – просто очередной трёп, чтобы в очередной раз отвлечь внимание людей от сути проблем, которые должен решать двухпалатный парламент», – заявил Симоненко.

«Мне кажется, после нашей сегодняшней беседы на вас заведут дело», – отметил ведущий.

«Она не первая, у меня их пять, и не последняя. У нас хватает сегодня тех, кто дела заводит. Если Генеральную прокуратуру я по иному, как ОПГ не называю сегодня, так же, как и Службу Безопасности до этого», – парировал лидер Компартии.