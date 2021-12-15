Симонов: Европейцы прибегают к грубейшим нарушениям своих законов в борьбе с российским газом

15.12.2021  19:49 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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беспредел, Газ, Дзен, дискриминация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Труба


Европейские суды оперируют понятиями «энергетической солидарности» для принятия антироссийских решений, хотя такой нормы нет ни в одном международном документе.

Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские суды оперируют понятиями «энергетической солидарности» для принятия антироссийских решений, хотя такой нормы нет...

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«Когда летом этого года европейский суд принимал очередное решение по газопроводу «OPAL», опять вернув его к 50 процентам заполнения, мотивировав это тем, что газопровод «OPAL» не соответствует «энергетической солидарности», что такое «энергетическая солидарность», в каком законе прописан этот тезис? Неизвестно. Но, европейский суд принимает такое решение. Это очень странно для европейского правоприменения, и это вы называете отсутствием политики?

Дальше идём по решению Федерального сетевого агентства Германии: подаётся заявка, она рассматривается 2 месяца, а потом они говорят: «Мы тут решили, и вам нужно зарегистрировать немецкую дочернюю компанию через 2 месяца». Да, конечно, всё нормально, нужно зарегистрировать и тогда можно работать в 12-мильной прибрежной зоне, при том, что Федеральное сетевое агентство Германии не говорит о том, что заявка нарушает европейское право», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что европейские министры постоянно демонстрируют своё незнание европейского законодательства.

«Через несколько дней министр иностранных дел Германии говорит: «Заявка нарушает европейское право, там нет ANBangle (система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки – прим.)»

Послушайте, почему ваши министры не знают европейских законов, ездят по мероприятиям и выучили слово ANBangle, применяют его, когда нужно и не нужно. Почему европейские министры позволяют себе говорить вещи, которые выдают их полное незнание европейского законодательства?» – заключил Симонов.

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