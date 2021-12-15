Симонов: Европейцы прибегают к грубейшим нарушениям своих законов в борьбе с российским газом

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Европейские суды оперируют понятиями «энергетической солидарности» для принятия антироссийских решений, хотя такой нормы нет ни в одном международном документе.

Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда летом этого года европейский суд принимал очередное решение по газопроводу «OPAL», опять вернув его к 50 процентам заполнения, мотивировав это тем, что газопровод «OPAL» не соответствует «энергетической солидарности», что такое «энергетическая солидарность», в каком законе прописан этот тезис? Неизвестно. Но, европейский суд принимает такое решение. Это очень странно для европейского правоприменения, и это вы называете отсутствием политики? Дальше идём по решению Федерального сетевого агентства Германии: подаётся заявка, она рассматривается 2 месяца, а потом они говорят: «Мы тут решили, и вам нужно зарегистрировать немецкую дочернюю компанию через 2 месяца». Да, конечно, всё нормально, нужно зарегистрировать и тогда можно работать в 12-мильной прибрежной зоне, при том, что Федеральное сетевое агентство Германии не говорит о том, что заявка нарушает европейское право», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что европейские министры постоянно демонстрируют своё незнание европейского законодательства.

«Через несколько дней министр иностранных дел Германии говорит: «Заявка нарушает европейское право, там нет ANBangle (система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки – прим.)» Послушайте, почему ваши министры не знают европейских законов, ездят по мероприятиям и выучили слово ANBangle, применяют его, когда нужно и не нужно. Почему европейские министры позволяют себе говорить вещи, которые выдают их полное незнание европейского законодательства?» – заключил Симонов.